Париж, , 15:05 — REGNUM На следующий день после публикации изданием Guardian статьи, в которой осуждается отсутствие чистоты во французской столице, мэр Парижа Анн Идальго признается, что не «удовлетворена ситуацией», сообщает Le Figaro.

«Мы не собираемся ставить мусорщика позади каждого парижанина», — отметила мэр Парижа.

В понедельник, 23 сентября, Анн Идальго призвала жителей столицы взять на себя «ответственность» за борьбу с грязью в Париже, что стало одним из главных вопросов муниципальных выборов марта 2020 года.

«Я думаю, что мы должны начать все сначала, уважение к образованию, уважение к другим, уважение к окружающей среде, уважение к тому, где мы живем», — заявила мэр французской столицы на следующий день после публикации в британской ежедневной газете Guardian статьи, описывающей Париж как «грязного человека Европы».

По словам мэра, в настоящее время Франция тратит огромные суммы на очистку улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что продолжит работу по сокращению автомобильного движения в столице.

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