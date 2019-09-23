Тегеран, , 16:28 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на Вашингтон и Эр-Рияд за обвинения в причастности Ирана к атакам на саудовский НПЗ, заявив, что даже сама Саудовская Аравия не верит в эти бессмысленные заявления. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, если бы Эр-Рияд в действительности верил в то, что за недавними атаками стоит Иран, то он бы не нанес новый удар по Йемену, нарушив режим прекращения огня ООН. «Ясно, что даже сами саудиты не верят в бред об иранской причастности к атакам», — отметил министр.

Раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению руководства США и Саудовской Аравии, за этими атаками стоит Иран. Руководство ИРИ решительно отрицает эти обвинения.