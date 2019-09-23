Москва, , 15:04 — REGNUM Постановление правительства РФ, связанное с принятием Парижского соглашения по климату, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом он сообщил 23 сентября на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства пояснил, что документ касается хорошо известной в мире, резонансной темы. Остановить глобальные изменения климата можно только вместе, добавил он.

Необходимые для исполнения соглашения документы Россия без сомнений примет, главное, чтобы экономика была нацелена на исполнение оговоренных в нем требований, заключил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «важным шагом» решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату.

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