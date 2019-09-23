Министерство обороны США 20 сентября 2019 года представило Дональду Трампу широкий спектр военных вариантов в качестве ответа на атаку нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Несмотря на то, что ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, среди возможных алгоритмов действий есть и удар с воздуха по целям на территории Исламской Республики Иран. Данную информацию на условиях анонимности сообщили американские чиновники, знакомые с этим вопросом. Чиновники добавили, что Пентагон также предупредил президента США о том, что военные действия против Ирана могут перерасти в полноценный вооруженный конфликт.

Вице-президент США Майк Пенс заявил: «Дональд Трамп рассмотрит факты и примет решение о следующих шагах. Но американский народ может быть уверен, что Соединённые Штаты Америки будут защищать наши интересы в регионе, и мы будем стоять на стороне наших союзников».

Официальные лица внутри и за пределами администрации США в числе возможных ответных мер называют военные, политические и экономические действия, а также говорят о том, что военные варианты варьируются от бездействия до воздушных ударов или таких шагов, как кибератаки.

Министерство обороны Королевства Саудовской Аравии провело предварительную оценку атаки на нефтяную инфраструктуру страны. По данным ведомства, в атаке было задействовано 25 беспилотников и крылатых ракет, только три из них не поразили цели. Этот отчёт также свидетельствует о том, что силы ПВО/ПРО королевства, оснащённые американским вооружением, не смогли сбить ни одной цели.

По мнению ряда специалистов, данная атака говорит и о том, что военные базы США на Ближнем Востоке также сильно уязвимы от подобного воздействия. Это во многом объясняет осторожность руководства США при планировании каких-либо военных действий против Ирана.

Уже одобренная переброска на Ближний Восток дополнительных американских комплексов ПВО и ПРО, а также истребителей и радаров, не решит проблему. Единственной страной в мире, обладающей эшелонированной системой ПВО/ПРО, способной противостоять всем типам современных угроз, является Россия. Однако возможность Саудовской Аравии закупить российские комплексы стоит под вопросом из-за крайне негативной позиции США.