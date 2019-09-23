Тегеран, , 16:11 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал международное сообщество создать новую финансовую систему, которая «минимизировала» бы отрицательное влияние политики США на международную свободную торговлю. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, власти США должны признать, что введение санкций является провальной политикой, а «чрезмерное употребление» ими ставит под сомнение доверие к Вашингтону как к партнеру. В связи с этим, Аббас Мусави призвал другие страны мира начать работать над системой ведения расчетов в обход доллара США.

Дипломат отметил, что политика США представляет собой ничто иное, как издевательства и терроризм. «Я надеюсь, что США не являются единственной сверхдержавой в мире, и рынки многих государств будут лишь укрепляться от отказа соблюдать их санкции и сводить торговлю с Ираном до нуля.