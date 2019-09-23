Сухум, , 16:06 — REGNUM Статья «Внешняя политика абсурда: странный случай в Абхазии в 2019 году» американского политолога и эксперта по России Мэтью Кросстона вышла в Modern Diplomacy (платформе для «оценки сложных международных вопросов», не попадающих в повестку главных западных СМИ) и посвящена анализу подоплеки прошедших в Республике Абхазия выборов и событий, с ними связанных.

Мэтью Кросстон пишет, что очень немногие американцы, равно как и западноевропейцы, были бы способны отыскать на карте мира Республику Абхазия, единицы из их числа (де-факто — никто) смогли бы рассказать о весьма курьезной и потенциально напряженной международной ситуации, назревающей там в связи с проведением президентских выборов в Абхазии, первый тур которых прошел 25 августа, не выявив победителя, а второй состоялся 8 сентября.

Кросстон отмечает, что местные и региональное СМИ в Абхазии достаточно подробно освещали то, как проходила борьба за высший пост в государстве. 8 сентября, во втором раунде противостояния между действующим местным лидером Раулем Хаджимбой и главой оппозиционной партии Алхасом Квицинией победителем был объявлен с минимальным отрывом действующий глава государства, набравший 39 793 голоса против 38 766, отданными избирателями Алхасу Квицинии.

Позже Алхас Квициния неоднократно заявлял о нелегитимности выборов и даже подал жалобу в суд на Центральную избирательную комиссию; однако решением суда результаты выборов были признаны законными. Квициния все еще надеется получить необходимую и достаточную поддержку на местном, региональном и даже международном уровнях, чтобы аннулировать результаты выборов, обосновывая их незаконность следующим:

Хаджимба не набрал 50% голосов большинства во втором туре голосования (его процент составил 47,39%).

Общее количество голосов «против всех» на выборах составило 3 155. Эта сумма, в сочетании с количеством голосов, полученных Квицинией, превышает сумму, «засчитанную» объявленному победителю, и, таким образом, президентство Хаджимбы «незаконно».

По мнению Кросстона, такая логика вызывает два немаловажных вопроса. Во-первых, в Абхазском избирательном законодательстве, очевидно, нет положения, согласно которому победитель второго тура должен получить более 50% голосов избирателей. Видимо, «группа поддержки» Квицинии берет за основу правила первого тура (согласно которым любой кандидат, получивший более 50% голосов, автоматически выигрывает гонку в отсутствии необходимости второго тура) и произвольно применяет их ко второму туру. Однако не вполне ясно, предусматривает ли абхазское избирательное законодательство такую экстраполяцию, и есть документы, свидетельствующие об обратном: во втором туре необходимо всего лишь получить большинство голосов, чтобы победить оппонента. Во-вторых, сама идея объединения голосов проигравшего кандидата с голосами «против всех» абсурдна и нелепа. «Группа поддержки» Квицинии, вероятно, ставит знак равенства между голосованием «против всех» и голосованием «против Хаджимбы». При таком раскладе сторонники Квицинии «забывают», что голосовавшие «против всех», несомненно, голосовали и против Квицинии. Таким образом, попытка сторонников Квицинии засчитать голоса «против всех» в свою пользу нелепа. Ибо если, следуя этой логике, отдать голоса «против всех» Хаджимбе, его общая сумма окажется 42 948 голоса, что реально составляет 52,55% от общего числа голосов, следственно, у Квицинии нет никаких оснований заявлять о «нелегитимности», обращаясь в суд. В силу этого обстоятельства сторонники Квицинии стараются не озвучивать эти цифры в СМИ.

Кросстон констатирует, что проведение местных выборов, даже на «президентском» уровне, на осколках территории Советского Союза, сопряженное с ожесточенными спорами, с обвинениями в коррупции, мошенничестве и подтасовках, не вызывает особого удивления. Это свойственно всему постсоветскому пространству с момента распада СССР в 1991 году. И в России, как и в Грузии, есть немало весьма одаренных политологов и экспертов, вполне способных освещать ход этой гонки. Сама по себе гонка не объясняет, почему вдруг так заинтересовали абхазские дела. Больше всего интригует то, насколько международные дела, российско-американские отношения и глобальная конкуренция за власть встроены в эти выборы, в то время как западные наблюдатели пытаются заявлять о своей непричастности и делают вид, что нынешнее напряженные отношения между Россией и Америкой не играют никакой роли.

Кросстон заключает, что когда более чем в десяти западных странах выступают не только против результатов выборов, но и вообще против самого проведения выборов в Абхазии (называя их «фиктивными» и «фальшивыми»), речь идет не столько о юридических прецедентах, сколько о том, что Америка боится «русского медведя», догадываясь, что Абхазии суждено пройти путь Крыма — вернуться в территориальное лоно Российской Федерации, несмотря на то, что Хаджимба никогда не высказывался определенно о том, чтобы это произошло. Абхазия, на его взгляд, находится в схожем положении в ситуации с избранием Хаджимбы президентом: весьма сомнительно, что Соединенные Штаты действительно так сильно заботятся о «территориальной целостности» Грузии. Весьма сомнительно также, что в Грузии искренне верят в существование неопровержимых данных, свидетельствующих о том, что Абхазии было бы лучше под грузинским правлением, нежели при ее собственном управлении.

Кросстон считает, что единственной настоящей причиной «решительной оппозиции» Соединенных Штатов является безусловная заинтересованность американского «кардинала» в сдерживании доминирования России над своим соседом. «Ах, бедный американский мальчик, который плакал о русском волчище. И вот опять», — подводит итог Кросстон.