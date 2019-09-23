Тегеран, , 16:43 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Дажвад Зариф заявил, что новые санкции Белого дома против Центрального банка ИРИ показали, что политика «максимального давления» на Иран не дает результатов, в связи с чем США хотят полномасштабной войны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, из-за новых санкций Иран лишится доступа к рынкам продовольствия и медикаментов, что неприемлемо и опасно. В то же время Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что санкции против ЦБ Ирана навязаны президенту США Дональду Трампу «Командой Б», которая боится сесть за стол переговоров с Ираном и хочет втянуть Вашингтон в новую войну.

Напомним, что ранее США ввели санкции против Центрального банка Ирана за финансирование КСИР и «Хезболлы» (признаны террористическими организациями в США). Вашингтон возобновил свою политику в отношении Ирана после того, как в 2018 году Дональд Трамп вышел из «ядерной сделки» с ИРИ.