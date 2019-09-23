Тегеран, , 18:20 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что президент США Дональд Трамп является «пешкой в руках Команды Б, и его с легкостью можно дезинформировать». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр напомнил, как экс-госсекретарь США Рэкс Тиллерсон говорил о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с легкостью обводил американского лидера вокруг пальца при помощи дезинформации. По словам дипломата, это является доказательством того, что Трамп в руках «Команды Б» — это пешка, которую можно в любой момент заставить воевать, а вооруженные силы США — это армия их личных наемников».

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что, несмотря на уход одного из ключевых членов Команды Б, данный союз активно продолжает реально руководить внешней политикой США.

Напомним, что раннее Дональд Трамп уволил своего советница по национальной безопасности Джона Болтона, известного своей жесткой позицией по отношению к Ирану.