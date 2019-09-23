Эр-Рияд, , 17:07 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейр заявил о том, что, если Иран действительно был причастен к атаке по объектам ARAMCO, то он «должен за это отвечать». Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, дипломат также добавил, что «у Саудовской Аравии был целый набор инструментов для ответной реакции на ракетный удар».

Аль-Джубейр отметил, что следственные группы продолжают расследование атаки в координации со своими союзниками — Великобританией и США. «Если роль Ирана будет выявлена, мировое сообщество будет обязано заставить Тегеран нести ответственность», — завил глава МИД Саудовской Аравии.

Аль-Джубейр также отметил, что Иран ведет войну с Саудовской Аравией со времен Исламской революции в стране 1979 года. «Более того, поведение Ирана нарушает принципы международного права», — добавил он.