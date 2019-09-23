* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 15:30 — REGNUM 12 гражданских лиц погибли в результате взрыва автобуса на севере иракского города Кербела, который считается священным для всего шиитского населения страны. Ответственность за террористической акт взяла на себя организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Согласно официальным заявлениям властей, взрыв прогремел во время прохождения автобусом военного КПП на въезде в город Кербела. Как сообщается, это был один из крупнейших в Ираке террористических актов, направленных против гражданских лиц, с момента объявления об победе над силами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году.

Спикер парламента Ирака Мохаммад аль-Халбуси в своем заявлении выразил разочарование по поводу повторяющихся «неудач спецслужб» по предотвращению подобных атак. Он добавил, что планы по обеспечению безопасности должны быть пересмотрены, а качество сбора разведывательных данных значительно улучшено.