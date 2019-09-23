Москва, , 14:58 — REGNUM Украина ещё не сделала даже первого шага на пути к созданию цивилизованного, демократического государства. Об этом заявил заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, на Украине меняется только внешняя оболочка. В стране может смениться президент, но элиты, представленные олигархами, сохраняют свои господствующие позиции, несмотря ни на что.

«Украина как была бандитской страной, которой правили финансово-олигархические круги, так и осталась. То, что меняется надстройка в виде Петра Порошенко, который сам был олигархом, на Владимира Зеленского, который контролируется с помощью олигархата и имел деньги на избирательную кампанию только за счёт близости с представителями крупного капитала. О чем это говорит? О том, что Украина ни шагу не сделала на пути к цивилизованной, демократической стране», — сказал Данюк.

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