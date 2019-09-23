Сана, , 14:54 — REGNUM 22 сентября Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил о том, что ООН высоко оценила решение хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена, прекратить авиаудары по Саудовской Аравии. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Гриффитс считает, что данное решение группировки может положить конец многолетнему кровопролитному конфликту в Йемене.

Решение о прекращении авиаударов последовало за атаками по ключевым нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Воздушные удары привели к прекращению добычи нефти в стране и вызвали шок на энергетических рынках по всему миру.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами.