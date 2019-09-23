Киев, , 14:50 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с президентом США Дональдом Трампом важно сохранить равноудаленность от внутренних политических проблем США. Об этом 23 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

«Мы должны мастерски провести переговоры, чтобы не быть втянутыми во внутриполитическую разборку, которая сегодня происходит в США. Это будет сложно сделать. Президент Зеленский унаследовал эту проблему. Сейчас ему приходится выруливать из неё, это сложно… Нужно сохранить равноудаленность», — сказал Хандогий.

Он сообщил, что сегодня национальные интересы США и Украины совпадают.

«Наши национальные интересы совпадают в необходимости сохранения независимости Украины как важного фактора в международных отношениях не только на европейском континенте, но и в мире. Мы является объектом внешней агрессии… На протяжении всей своей истории США были защитниками базовых международно-правовых ценностей», — рассказал Хандогий.

Он призвал Зеленского акцентировать внимание на экономическом сотрудничестве Киева и Вашингтона.

«Экономика — это тот элемент, где мы можем сделать предложения. Новая команда объявила борьбу за инвестора. США могут стать тем потенциальным инвестором. Украина большая страна, нам есть что предложить», — напомнил Хандогий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−26 сентября украинская делегация во главе с президентом Зеленским посетит Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» глава украинского государства признался, что ждет встречи с Трампом. Он сообщил, что у него с Трампом уже сложились хорошие отношения.