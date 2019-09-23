Сирийская арабская армия возобновила с 20 сентября 2019 года ракетно-артиллерийские удары по городу Кабани. Город находится в горах на северо-востоке провинции Латакия. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники среди сирийских военных.

Дамаск, , 14:49 — REGNUM Артиллерийскую обработку позиций боевиков ведут подразделения 4-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии. Город обороняют террористы из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их укреплениям нанесён серьёзный ущерб.

Приоритетной целью этих обстрелов со стороны сирийских военных стали подземные базы и туннели джихадистов. Именно сложный рельеф местности и наличие подземных коммуникаций являются главными препятствиями для взятия города Кабани. Сирийская армия предпринимала неоднократные попытки его штурма. Однако они все закончились неудачей.

Следует заметить, что возобновление обстрелов Кабани произошло через несколько дней после завершения трёхсторонней встречи России, Турции и Ирана в Анкаре по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Речь идёт о так называемом Астанинском формате.

Взятие Кабани позволит сирийским военным быстро ликвидировать джихадистский анклав в провинции Латакия. Это серьёзно обезопасит российскую авиабазу Хмеймим.