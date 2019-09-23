Москва, 23 сентября 2019, 14:49 — REGNUM Публикация российского МИД о заключении в 1939 году договора о ненападении между СССР и нацистской Германий не требует комментариев Кремля. Об этом заявил 23 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вряд ли в Кремле должны комментировать заявление внешнеполитического ведомства. Такого и не произойдет, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России назвал заключение пакта Молотова — Риббентропа вынужденным шагом, который позволил СССР отодвинуть начало войны на два года, укрепить обороноспособность и в конечном итоге спасти сотни тысяч жизней.
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