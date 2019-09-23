Бейрут, , 15:19 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири провел переговоры с министром финансов Саудовской Аравии, посвященные возможной поддержке ливанской экономики. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Министр финансов КСА Мохаммед аль-Джадаан подтвердил, что руководство королевства действительно рассматривает возможность оказания финансовой помощи Ливану путем выкупа его государственных облигаций, номинированных в долларах. Объем выпуска таких облигаций, согласно заявлениям правительства Ливана, должен составить около двух миллиардов долларов.

Напомним, что Ливан, государство с одним из самых больших показателей государственного долга, на протяжении последних нескольких лет сталкивается с финансовыми трудностями, связанными с замедлением притока капитала, необходимого для удовлетворения финансовых потребностей правительства и экономики, зависящей от импорта. Ситуацию существенно ухудшает большое количество сирийских и палестинских беженцев, которых вынуждено содержать ливанское правительство.