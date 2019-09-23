Рига, , 14:47 — REGNUM Чрезвычайная ситуация в столице Латвии Риге из-за так называемого «мусорного кризиса» может продлиться вплоть до 11 декабря. За это время должны состояться суды, которые решат спор между победителем конкурса на вывод коммунальных отходов жителей, службой по конкуренции и самоуправлением латвийской столицы, пишет портал латвийского общественного вещателя LSM.

Первое заседание суда состоится уже сегодня, 23 сентября. До момента разрешения спора коммунальные отходы жителей будут вывозиться по такому порядку, который действовал до 14 сентября, перед началом «мусорного кризиса».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конкурс сроком обслуживания на 20 лет выиграла компания Tīrīga. Совет по конкуренции и рижская дума впоследствии решили, что договор подписан с нарушениями, не отвечает антимонопольному законодательству, кроме того цены за вывоз мусора для жителей собирались поднять на 40−70% в зависимости от городского района.

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