Москва, 23 сентября 2019, 14:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется остаться над схваткой, в которую вступили олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 23 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт Коломойского и телеведущего Савика Шустера.
Иными словам, как подчеркнул Шерин, Коломойский хотел показать, что он на Украине не просто олигарх, а может влиять на процессы, на руководителя страны, которому, по мнению депутата, рано или поздно придётся вмешаться в противостояние двух олигархов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в эфире политического ток-шоу Коломойский вступил в конфликт с Шустером, обвинив последнего в том, что журналист брал деньги с гостей за участие в политических программах вопреки договорённостям.
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