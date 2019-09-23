Москва, , 14:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется остаться над схваткой, в которую вступили олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 23 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт Коломойского и телеведущего Савика Шустера.

«Зеленский как президент хотел бы быть над схваткой. Но то, что Коломойский выносит это (свой конфликт с Ахметовым — прим. ИА REGNUM) на публичное обозрение, не оставляет шансов Зеленскому, который должен будет в конечном итоге обозначить свою позицию, — сказал Шерин. — Как мы знаем, деньги любят тишину, и очень опрометчиво с журналистами вступать в какую-то перепалку. Особенно с популярным ведущим на ток-шоу. Это провокация».

Иными словам, как подчеркнул Шерин, Коломойский хотел показать, что он на Украине не просто олигарх, а может влиять на процессы, на руководителя страны, которому, по мнению депутата, рано или поздно придётся вмешаться в противостояние двух олигархов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в эфире политического ток-шоу Коломойский вступил в конфликт с Шустером, обвинив последнего в том, что журналист брал деньги с гостей за участие в политических программах вопреки договорённостям.

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