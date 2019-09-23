Челябинск, , 14:39 — REGNUM В Челябинской области омбудсмен по правам ребёнка Ирина Буторина может получить новую должность. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Ей прочат пост министра социальных отношений региона. Её кандидатура сейчас рассматривается, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года министром соцотношений была Татьяна Никитина. Контракт с ней не продлили.

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