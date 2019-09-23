Москва, , 14:37 — REGNUM Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала. Эти гарантии должны выполняться, заявил 23 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию о приобщении декларации бизнесмена, поданную в рамках амнистии капитала, к уголовному делу.

Песков напомнил, что Путин не раз доказывал состоятельность своих слов. В целом все гарантии, данные им, должны выполняться, добавил он.

Говоря о деле Израйлита, затронутом в публикации, Песков отметил, что не располагает подробностями, кроме того, это не вопрос администрации президента. Трудно сказать, была ли действительно изъята декларация, и на каком основании.

Напомним, 23 сентября «Ведомости» сообщили об изъятии сотрудниками ФСБ и приобщении к уголовному делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларации, поданной им в рамках амнистии капитала. Указанные в документе сведения об имуществе якобы были включены в обвинительное заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена