Копенгаген, , 16:25 — REGNUM Новый председатель датской партии Venstre Якоб Эллеманн-Йенсен во время своего выступления на чрезвычайном съезде заявил, что нужно прекратить конфликт между различными течениями партии.

«Venstre — партия с великим прошлым и светлым будущем. Если мы сами выберем этот путь. И он потребует от всех нас определенных жертв. В первую очередь, мы должны оставить позади внутрипартийные распри. Не мудрствуя лукаво, говорю, я смертельно устал от этих конфликтов как в Фолькетинге, так и в отделениях по всей стране. Если такое положение дел продолжится — потеря Venstre своей нынешней роли будет лишь вопросом времени, и это еще не самое худшее», — заявил новый глава партии — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Якоб Эллеманн-Йенсен был избран председателем Venstre 21 сентября 2019 года. Политик пошел по стопам своего отца: бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеман-Йенсен также стоял во главе партии в период с 1984 по 1998 года. Для Якоба к настоящему моменту избрание председателем крупнейшей буржуазной партии Дании стало высшей ступенью в его политической карьере.

Следующим шагом для нового главы Venstre станет возвращение партии кресла премьер-министра страны.