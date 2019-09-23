Борьба с бюрократизмом и перегибами в АПК при использовании средств налогоплательщиков будет продолжена. Об этом 23 сентября заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Могилёвского облисполкома Леонида Зайца и помощника президента — инспектора той же области Михаила Русого (в недавнем прошлом курировавшего сельское хозяйство в должности вице-премьера).

Минск, , 14:34 — REGNUM Лукашенко предложил прибывшим обсуждать все предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. При этом он отметил: «Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет. Мы должны видеть чёткий расчёт. Если вы что-то создаёте, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика вам или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Это для вас очень важно. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15−20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет».

«И ни в коем случае не исходите из принципа «проси больше, все равно дадут меньше». Не надо так делать!» — призвал президент.

Лукашенко дал указание: «Поменьше бюрократии. Если вы видите, что завтра можно от этого что-то получить, то надо сегодня это сделать. Не надо откладывать в долгий ящик. Надо быстро решать эти вопросы. И если вы уже начали какие-то вопросы в правительстве решать, а вас не устраивают сроки решения, я гарантирую, что мы сможем ускориться».