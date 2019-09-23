23 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

«Обокраденный» японец не держит зла на русских, а благодарит их за сочувствие и помощь

Анатолий Кошкин, , 14:34 — REGNUM Помню, как собственный корреспондент аккредитованной в России японской правонационалистической газеты «Санкэй симбун», будучи приглашенным на Круглый стол по вопросам российско-японских отношений, на вопрос, отчего представляемое им издание пишет только плохое о нашей стране, нагло заявил перед собранием политиков, ученых, политологов и общественных деятелей: «Потому что в вашей стране ничего хорошего не происходит».

Так и продолжает эта газета сеять рознь между нашими народами, не желая замечать позитивные стороны жизни в России, ибо это не укладывается в политические и идеологические установки по изображению русских «агрессорами, захватывающими чужие земли и угрожающими всем и вся».

Но иногда даже сердце идеологического бойца с зашоренным пропагандистскими клише взглядами относительно нелюбимой страны пребывания как бы «оттаивает», когда дело касается не «большой политики», а его лично. Вот и московский корреспондент «Санкэй симбун» Юити Онода расслабился и не смог удержаться от возникших добрых чувств к русским людям, которые приняли участие в его беде — утрате по вине питерских карманников бумажника со всеми деньгами и кредитными картами. «Мир не без добрых людей» — так можно охарактеризовать чувства японского журналиста, который после случившегося выразил надежду, что «в нем не проснется неприязнь к России».

Не будем пересказывать слова потерпевшего, а просто процитируем его публикацию в японской газете: «К счастью, финансовый ущерб был небольшим, однако я разозлился на себя за то, что знал о карманниках в Эрмитаже, но, тем не менее, был невнимателен.

Но мир не без добрых людей. Я поехал на такси в полицию, и рассказал таксисту, что меня обокрали. Он довез меня бесплатно! Более того, билет на автобус, купленный утром, также был в украденном бумажнике, но кассирша вспомнила, что я покупал его, и подарила мне талон на две поездки. Также она сказала: «Надеюсь, вы не начнете ненавидеть за это Россию».

На самом деле, здесь много людей, которые обдирают иностранцев, и когда сталкиваешься с этим, теряешь дар речи. Но при этом мне кажется, в России также сильна и взаимовыручка: люди сочувствуют чужим неприятностям.

Россия — мудреная страна, но я надеюсь, что во мне не проснется нелюбовь к ней, и я отработаю здесь до конца».

По поводу нелюбви ко всей стране и ее народу из-за украденного бумажника могу сказать только, что мои знакомые русские в Японии тоже становились жертвами ограблений, в том числе квартир, и после этого не превращались в «заклятых врагов» Страны восходящего солнца. Ибо, как говорил незабвенный капитан МУРа Глеб Жеглов, «правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать». Очень хотелось бы верить, что и питерский уголовный розыск, зная промышляющую в Эрмитаже «свою клиентуру», сможет вернуть Оноде-сан его утраченную наличность. Тем более что он сообщил о случившемся «на весь свет».

А вот другой посетивший нашу страну японец, как сообщают «Известия», «впечатлился развитием транспортной системы в Москве». Да и сообщил о своих впечатлениях в японском издании JB Press.

Процитируем и это сообщение: «Бизнесмен из Японии Тэцуя Умэцу впечатлился московской транспортной системой и рассказал об изменениях, которые произошли за последние 10 лет. По словам мужчины, он переехал в Россию чуть менее месяца назад, однако до сих пор не перестает удивляться скорости перемен, происходящих в Москве. Умэцу отметил, что в столице благодаря переустройству общественного транспорта и появлению МЦК пассажирам стало удобнее совершать поездки. В Москве, по его словам, прекрасно организованы автобусные полосы, появились новые маршруты, а центр города освободился от личных автомобилей.

«Следующее, что привлекает внимание, — это растущая сеть метро», — сказал он, назвав темпы строительства поразительными. Он также обратил внимание, что в Москве хорошо обустроена пешеходная зона, а на окраинах города появляется множество перехватывающих парковок. В заключение бизнесмен выразил мнение, что подобное развитие транспортной инфраструктуры является хорошим примером и делает город весьма перспективным».

Думаю, такая оценка жителя соседней страны, у которой мы почему-то упорно стремимся учиться организации городского хозяйства, порадует московскую мэрию и поощрит на дальнейшую заботу о жителях столицы.

А вот немецкий журналист Доминик Калус посетовал, что русские плохо знают английский язык, что вызывает «особые сложности у иностранца в общественных местах и магазинах». Но зато наши люди не «носят приклеенные улыбки». Обращая внимание на то, что по сравнению с жителями европейских стран русские меньше улыбаются на улицах, он в то же время признает, что «жители России не улыбаются без причины, а натянутая улыбка считается дурным тоном».

Хотя считается, что по сравнению с советским периодом мы утратили звание «самой читающей нации в мире», в Германии, по свидетельству Калуса, дело обстоит еще хуже. Среди отличительных черт русских он выделил любовь к книгам, особое отношение к своим писателям, отметив: «В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал «Вертера» (роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера»), русские знают и любят своих писателей».

Немецкий журналист также обратил внимание на то, что в России наличные деньги становятся редким явлением и, напротив, растет популярность безналичного расчета. Удивил его и интернет, который работает, видимо, в Москве, без перебоев, а также большое количество точек с бесплатным Wi-Fi в метро и парках.

Думается, критические и положительные оценки нашей действительности иностранцами полезны, и их надо чаще публиковать в российских СМИ.