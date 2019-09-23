* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Триполи, , 16:58 — REGNUM Африканское командование Вооруженных сил США заявило о ликвидации восьмерых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате точечных авиаударов сил на юге Ливии. Саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat сообщает, что боевики были обстреляны недалеко от ливийского города Мурзук.

Силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли свою основную зону влияния в Ливии в городе Сирт в декабре 2016 года, однако ряд группировок отступил в пустынные районы страны для дальнейшей перегруппировки.

Напомним, гражданская война в Ливии не прекращается с момента убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи. В стране существуют несколько лагерей влияния. Один из них представлен сформированным ООН и Евросоюзом правительством национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, другую силу представляет действующая на востоке страны Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.