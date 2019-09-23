Киев, , 14:32 — REGNUM Украина создаст базу для гражданской войны, если изменит Конституцию под возврат отдельных регионов Донбасса. Об этом 21 сентября написал на своей страниц в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя общение с замглавы Офиса президента Андреем Ермаком.

«Аргументы, что мы освободили моряков и дали им квартиры, конечно, хорошо пойдут для обывателя на плюсах (телеканал 1+1 — ред.), но это вообще не отвечает на вопрос: как помогут квартиры морякам, если нам втюхают ОРДЛО через изменения Конституции и мы своими руками создадим базу для гражданской войны», — отметил Романенко.

Он призвал президента Владимира Зеленского провести референдум относительно формата возврата Донбасса.

«И я бы ещё и референдум провёл по поводу формата. На референдуме Зеленский получит любой вариант, что захочет. Только надо захотеть. И это будет очень мощный аргумент в переговорах с западом и Россией. Пока что я этого не вижу. Вижу надувание щёк, что мы все контролируем и надо верить. Но, дорогие зеленые наши ребята, мы это все уже видели и при Януковиче, и при Порошенко. И все надувание щёк закончилось пшиком», — напомнил Романенко.

Эксперт советует Киеву перейти к варианту «долговременного конфликта» с Кремлем, если не удастся вернуть Донбасс на приемлемых условиях.

«Второе, если мы понимаем, в рамках такой стратегии мы не вернём ОРДЛО на приемлемых условиях, то зачем тянуть кота за яйца и не признать, что нам форсированный возврат крайне опасен. И надо переходить к варианту долговременного конфликта… Тогда ситуация будет идти по приднестровскому или кипрскому сценариям. Тоже не самый худший вариант. А в нашей ситуации может и лучший», — добавил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что план президента Зеленского по Донбассу включает возобновление выплаты пенсий. По его словам, Киев делает ставку на восстановление связей с жителями отдельных регионов Донбасса, в частности, готовится снятие ограничений на провоз товаров через линию соприкосновения.