Брюссель, , 14:30 — REGNUM «Крымский кризис 2014 года разрушил великую европейскую надежду» на то, что «Россия и остальной континент пойдут в одном направлении». Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью испанской газете El Pais.

Противостояние Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР

Юнкер отметил, что Европейский союз «никогда не сможет принять то, что [президент России Владимир] Путин сделал с Крымом».

«Тем не менее Россия находится там, и мы не сможем стереть ее с карты», — заявил он.

Глава Еврокомиссии призвал к сближению с Россией в тех областях, где это возможно:

«Мы должны восстановить связь с Россией в тех областях, где у нас нет противоречий, таких, как культура, образование, наука…»

Юнкер также напомнил о существовании совета Россия — НАТО, который не собирался уже пять лет.

«Какой прок от механизма по разрешению конфликтов, который не собирается, когда они есть?»

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующей Еврокомиссии и Юнкера истекают 31 октября. Новый состав Еврокомиссии будет возглавлять бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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