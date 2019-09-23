Сухум, , 14:28 — REGNUM Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы состоится 9 октября в Сухуме. Об этом 23 сентября сообщил в беседе с ТАСС руководитель администрации президента Беслан Барциц.

Президентский дворец. Абхазия, Сухум Алексей Колесников © ИА Красная Весна

Как указал Барциц, инаугурация пройдет в соответствии с законом на тридцатый день после оглашения окончательных итогов выборов президента. Руководитель администрации президента также указал, что 24 сентября состоится заседание оргкомитета по проведению инаугурации, на котором обсудят все вопросы, связанные с проведением мероприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. 9 сентября ЦИК объявил итоговые результаты — победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Проигравший второй тур оппозиционер Алхас Квициния подал административный иск в Верховный суд Абхазии о признании незаконным решения Центризбиркома о результатах выборов. Суд рассмотрел иск Квицинии и 20 сентября признал решение ЦИК законным.

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