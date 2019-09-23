В Белоруссии создали ракету средней дальности и создадут более мощное оружие. Об этом было заявлено 23 сентября во время доклада председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Романа Головченко главе республики Александру Лукашенко.

Минск, , 14:15 — REGNUM Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действие и, в связи с этим, «вы знаете, что в фокусе внимания оказалась наша страна», сообщил Лукашенко главе Госкомвоенпрома. Он также отметил, что, учитывая также перспективу размещения такого оружия в Белоруссии и «находясь в котле, в этой горячей геополитической точке», республика должна предпринимать меры для обеспечения своей безопасности.

Головченко сообщил, что предприятия его ведомства работают рентабельно, с прибылью. Лукашенко напомнил, что установил как социальный «минимум» уровень зарплаты в 1000 белорусских рублей ($500 в эквиваленте) и к этой норме следует подтягивать зарплаты работников предприятий не только ВПК.

Напомним, с начала сентября Лукашенко дважды заявлял об участии постсоветской республики в ДРСМД. Так, 3 сентября он сообщил, что Белоруссия до сих пор является участницей подписанного в 1978 году договора, отметив: «Мы не выходили из него». Затем 17 сентября он сообщил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвиду Хэйлу, что «Белоруссия является участником договора» и что «мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Белоруссии для того, чтобы усложнять обстановку (если это не угрожает нашей безопасности)».