Рига, , 14:11 — REGNUM Глобальное изменение климата стремительно меняет фауну Прибалтики. В частности, в Латвии учёные наблюдают настоящее нашествие «пришельцев». Обнаружены нетипичные для прибалтийского климата насекомые, членистоногие, брюхоногие, а также животные и рыбы, сообщает русскоязычный общественный вещатель LTV7.

Пока съёмочная группа настраивала аппаратуру для репортажа с латвийским доктором биологии Волдемарсом Спунгисом, он на деревьях в парке Кронвальда нашёл сразу два вида насекомых, которых раньше в Латвии не было — каштановую и липовую моль.

Есть и опасные «пришельцы». Клещ Dermacentor, который является переносчиком не только энцефалита, болезни Лайма, но и целого «коктейля» других вирусов. Отличие этого клеща от классических для Прибалтики членистоногих в том, что он не ползает и прыгает, а буквально бегает. Добежал уже до северной границы Латвии.

Настоящим «хитом» для соцсетей стало появление в стране сразу двух видов богомолов, которые раньше вообще не встречались на этих территориях. Их фотографии, обнаруженных в городах Латвии, прошедшим летом делились латвийские пользователи соцсетей.

Среди опасных видов — появление брюхоногого моллюска — испанского слизня. Он стал настоящим врагом для сельского хозяйства страны.

Некоторые «пришельцы» порадовали рыбаков. В июле 2019 года на берег Даугавы выбросило почти метрового сибирского осетра. Правда, учёные предположили, что это случайность — в 2017 году в Польше на рыбзаводе прорвало шлюзы и порядка 50 тыс. особей этого вида ушло в Балтийское море. Возможно, именно после этого представитель такого вида «заглянул» к побережью Латвии. Впрочем, точно так же случайностью называли появление дельфинов у берегов Риги в начале весны 2019 года.

И уж совсем неслучайным точно можно считать появление трёх видов краба во внутренних латвийских водоёмах. Один из них стал активно размножаться.