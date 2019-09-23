Казань, , 14:11 — REGNUM Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опроверг утверждения американских СМИ, утверждающих, что сотрудники российского посольства использовали дипломатические дачи для наблюдения за ФБР. Об этом он заявил журналистам в Казани, где 23 сентября прошло совещание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что подобного рода утверждения — чушь.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация о якобы несанкционированном доступе российских разведслужб к системам связи ФБР появилась на портале Yahoo News. Его источники уточнили, что инцидент произошел при президенте США Бараке Обаме, и в этой операции были задействованы загородные дачи российской дипмиссии в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

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