Киев, , 14:04 — REGNUM Президент Украины Владимира Зеленского и глава США Дональда Трампа «на полях» Генассамблеи ООН проведут полноценные переговоры, которые будут длиться около часа.

Об этом сегодня, 23 сентября, в эфире «телеканала «Громадське» заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам дипломата, главная задача Киева на эту встречу — наладить связь, обеспечить непосредственный контакт двух лидеров.

Пристайко подчеркнул, что есть «целый список проблем», который украинская сторона планирует обсудить с президентом США. Он не стал конкретизировать, но дал понять, что Зеленский точно будет обсуждать с Трампом вопросы энергетической безопасности.

«Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, как видим развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украины — это и есть основные задачи», — заявил глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что визит Зеленского в США продлится с 23 по 26 сентября. Президент Украины примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет целый ряд двусторонних встреч.