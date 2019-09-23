Москва, , 14:33 — REGNUM Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости рассказал о том, как Россия и США взаимодействуют друг с другом для борьбы с террористическими организациями.

«У нас возобновился двусторонний диалог по контртерроризму и развивается он достаточно динамично», — отметил представитель МИД.

Директор департамента внешнеполитического ведомства положительно оценил взаимодействие двух стран. Особенно он отметил успехи в борьбе с финансированием терроризма.

Владимир Тарабрин также отметил схожесть взглядов США и России на методы решения проблемы. В частности, он отметил, что оба государства стремятся вернуть пойманных членов террористических организаций на родину.

Напомним, что Владимир Тарабрин был назначен на должность директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ в июне 2018 года. Ранее он был послом по особым поручениям МИД России.