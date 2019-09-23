Киев, 23 сентября 2019, 14:13 — REGNUM Украина не снимает с повестки дня вопрос, касающийся предоставления ей плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 23 сентября в интервью телеканалу «Громадське».
Пристайко отметил, что Украина не будет поднимать вопрос в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне.
Ранее депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что украинским властям не следует обещать населению вступить в НАТО, и при этом стучаться в закрытую дверь.
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