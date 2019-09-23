Киев, , 14:13 — REGNUM Украина не снимает с повестки дня вопрос, касающийся предоставления ей плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 23 сентября в интервью телеканалу «Громадське».

"Вопрос ПДЧ мы не снимаем с повестки дня. Мы говорим о том, что приоритетом Украины остаётся будущее членство в альянсе и в ЕС. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать», — рассказал он.

Пристайко отметил, что Украина не будет поднимать вопрос в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне.

«Это мероприятие, на котором не будет партнёрской части, партнёры не приглашаются, следовательно, у Украины нет возможности проведения комиссии, на которой обычно происходят такого рода запросы», — рассказал он.

Ранее депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что украинским властям не следует обещать населению вступить в НАТО, и при этом стучаться в закрытую дверь.

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