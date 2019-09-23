Москва, , 14:02 — REGNUM Украина готовится продать Западу свой последний актив, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт телеведущего Савика Шустера и олигарха Игоря Коломойского, который произошёл в прямом эфире политического ток-шоу.

Владмир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Произошёл каминг-аут современной Украины. Когда смотришь это, то испытываешь огромное облегчение, что эти люди уехали», — сказал Делягин.

Вместе с тем он отметил, что на Украине сейчас происходит принципиально важно событие — президент Украины Владимир Зеленский объявил о продаже земли, что означает «продажу последнего актива, который есть у Украины, Западу». И теперь Зеленский, по мнению Делягина, получил возможность опереться на крупный транснациональный бизнес против олигархов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Коломойский обвинил Шустера в том, что тот брал деньги с гостей за участие в политических программах вопреки договорённостям, и кроме того, объявил, что Шустер должен ему 2,3 млн долларов за программы, которые студия ведущего не выпустила в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это было отвратительно»: эксперт о конфликте Коломойского и Савика Шустера