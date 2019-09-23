Киншаса, , 13:58 — REGNUM Представители католической организации ДР Конго объявили о начале «священной войны» против коррупции. Они также призвали к отставке девяти судей Конституционного суда страны. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Католическая организация «Светский комитет по координации» (CLC), ранее выступавшая против третьего президентского срока экс-лидера страны Жозефа Кабилы, намерена организовать общенациональные демонстрации, если в стране не будут проведены реформы в судебной сфере.

Представители организации намерены выйти на акцию протеста с 1 октября, если чиновники, виновные в пропаже 15 миллионов долларов США из государственного фонда, не будут уволены, а судьи Конституционного суда страны, которые, по мнению CLC, причастны к коррупции на президентских и парламентских выборах, не уйдут в отставку.

На пресс-конференции секретарь CLC профессор Исидор Ндайвел заявил, что спустя девять месяцев после выборов в судебной сфере так и не были проведены изменения, добавив, что он требует фактических перемен.

«Мы намерены бороться с коррупцией, с безнаказанностью и наличием неработающих законов. В ходе нашей демонстрации мы будем требовать, во-первых, увольнения всех причастных к отмыванию 15 миллионов долларов США. Во-вторых, принятия мер для отставки девяти судей Конституционного суда», — заявил он.

Организация CLC дала правительству две недели на выполнение предъявленных требований и принятие необходимых мер против вышеперечисленных лиц.