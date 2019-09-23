Мадрид, , 13:48 — REGNUM Политическая нестабильность в Испании не должна подвергаться критике, считает председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.

«Знаете, как это называется? Гипердемократия», — сказал Юнкер.

«Я обеспокоен политическими трудностями, которые мы наблюдаем в нескольких странах Европейского союза, включая Испанию. Я убежден, что Испания должна восстановить стабильность. Но в остальном речь идет о демократическом процессе, и это не должно подвергаться критике. Испания долгое время находилась без демократии, поэтому я не собираюсь жаловаться на то, что сейчас она есть», — пояснил он.

Напомним, после внеочередных парламентских выборов в апреле 2019 года Испания не смогла сформировать правительство. В ноябре пройдут новые выборы — уже четвертые за последние четыре года.