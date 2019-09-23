Рим, , 13:37 — REGNUM Два первых места в рейтинге доверия политикам Италии заняли президент и премьер-министр страны, числящиеся беспартийными, передает Sky в понедельник, 23 сентября, со ссылкой на опрос YouTrend.

Формальному главе государства президенту Серджо Маттарелле доверяют 64% граждан, премьер-министру Джузеппе Конте — 50%.

Политикам, представляющим партии, доверяют значительно меньше избирателей: главе «Лиги» Маттео Сальвини — 31%, лидеру либералов Николе Дзингаретти — 24%, лидеру популистского «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо — 21%.

Социологи также отметили, что 34% граждан не уверены, за какую из партий они хотели бы проголосовать. Среди тех, кто определился с выбором, относительное большинство (чуть более 30%) по-прежнему поддерживает «Лигу».

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