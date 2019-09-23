Киев, 23 сентября 2019, 13:43 — REGNUM Новой власти Украины следует дистанцироваться от обещаний сделать Украину членом НАТО, заявила представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, сообщил 23 сентября телеканал 112.ua.
По её мнению, Украине лучше взаимодействовать с НАТО по модели Финляндии, не становясь членом альянса.
Верещук отметила, что блок НАТО должен сам как-то измениться, чтобы Россия позволила Украине в него вступить.
По её словам, украинской власти не следует повторять обещания экс-президента Украины Петра Порошенко, который называл какие-то даты, когда Украину якобы примут в ЕС и НАТО.
Читайте также: Порошенко: Украина может стать членом НАТО, несмотря на потерю территорий
Ранее депутат заявляла, что Украине не следует слепо копировать страны Евросоюза, поскольку у неё есть свои ценности, которые в ЕС давно размыты.
Читайте ранее в этом сюжете: В партии «Слуга народа» считают, что Украине «европейские ценности» чужды