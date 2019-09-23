Абакан, , 13:29 — REGNUM Число скандалов и отставок, произошедших в Хакасии за неполной год руководства республикой коммуниста Валентин Коновалова, «превзошло все разумные пределы», заявил 23 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM хакасский политический аналитик Михаил Верхотуров, комментируя информацию о последних отставках в правительстве региона.

«У Валентина Коновалова нет серьёзного управленческого опыта», — подчеркнул Михаил Верхотуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года правительство Хакасии покинули сразу два ключевых управленца. Это министр транспорта и дорожного хозяйства республики Иван Тиронов и и. о. замглавы Хакасии Константин Харисов.

По информации республиканского правительства, Тиронова Коновалов отправил в отставку из-за «отставания графиков реализации национальных проектов».

Читайте также: Глава минтранса Хакасии отправлен в отставку

А Харисов покинул свой пост, который он занял лишь в июле текущего года, «по семейным обстоятельствам».

Читайте также: И. о. замглавы Хакасии уходит в отставку