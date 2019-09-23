Челябинск, , 13:22 — REGNUM В Челябинской области назначен министр промышленности региона. Как и ожидалось, им стал Павел Рыжий, который победил в конкурсе на замещение этой должности, сообщает пресс-служба губернатора.

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Сотрудники в это министерство будут набраны в ом числе и из числа победителей проекта «Команда Челябинской области», уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, минпром был воссоздан в июле. Министра подобрали по конкурсу. Победителем стал Павел Рыжий, который ранее занимал различные должности в облправительстве.

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