Камызяк, Астраханская область, , 13:21 — REGNUM В Астраханской области главой Камызякского района назначен экс-заместитель главы муниципального образования Михаил Черкасов, сообщила пресс-служба областной думы. Соответствующее решение на первом заседании принял новый созыв Камызякского районного совета депутатов.

В состав районного совета депутатов после выборов вошли восемь членов «Единой России», два члена КПРФ и девять самовыдвиженцев. Главным вопросом в повестке первого заседания райсовета стало избрание главы района. Также в ближайшее время депутатам предстоит избрать главу районной администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлые руководители Камызякского района — глава МО Василий Сухоруков и мэр Дмитрий Васильев — потеряли должности, став фигурантами уголовного дела о получении взятки в крупном размере и посредничестве при передаче взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Камызяка и глава района подозреваются во взяточничестве