Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM В Екатеринбурге началась регистрация на IV Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Центральными темами на форуме станут проблемы строительства «умных городов» и развития цифровых технологий в экономике.

Организаторами мероприятия помимо мэрии Екатеринбурга выступают ассоциация «Города Урала» и Союз российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к проведению форума в Екатеринбурге началась в конце июля.

Напомним, что мероприятия пройдут в городе 13 и 14 ноября 2019 года.

Отметим, что в 2017 году форум собрал около одной тысячи участников из 14 регионов Российской Федерации.

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