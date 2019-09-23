Москва, , 13:06 — REGNUM Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, именуемый американскими СМИ «шпионом ЦРУ», разыскивается в России как без вести пропавший. Таковым он значится в базе данных МВД.

В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть предположение, что розыск Смоленкова ведется по линии Интерпола. В МВД сослались на действующее законодательство, которое позволяет раскрывать данные о фигуранте только с разрешения инициатора розыска, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о Смоленкове запрошены российской стороной у США по линии Интерпола. Телеканал CNN назвал Смоленкова информатором американских спецслужб, которого якобы вывезли из России в 2017 году.

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