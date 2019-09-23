Мурманск, , 13:05 — REGNUM Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов покинул свою должность. Об этом на заседании регионального правительства подчиненным сообщил глава региона Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Функционал по работе министерстве временно возложен на министра промышленности и предпринимательства Дмитрия Филиппова, которому в последние месяцы, как отметил Чибис, удалось справиться с важной задачей:

«Многие называли невозможной задачу по упрощению процедур для захода судов в наши порты, но эта задача была успешно решена Дмитрием Филипповым под руководством вице-губернатора Ольги Кузнецовой», — заявил глава региона, добавив, что работа этих двух чиновников будет учтена при формировании новой структуры правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке Андрея Иванова, СМИ узнали еще на прошлой неделе. Иванов ушел в тень сразу после того, как на пот врио губернатора был назначен Андрей Чибис, а спустя некоторое время и вовсе ушел в длительный отпуск. За время его отпуска мурманские власти организовали проект «Наша рыба» по обеспечению жителей Заполярья рыбой по сниженным ценам.