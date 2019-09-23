Буэнос-Айрес, , 12:58 — REGNUM Кандидат на пост президента Аргентины от перонистского блока Альберто Фернандес призывает к латиноамериканской интеграции с целью затормозить рост глобализации в мире, передает канал TeleSur.

Выступая 22 сентября, Фернандес предупредил о негативных последствиях раскола между латиноамериканскими странами для Южной Америки. В первую очередь он имел в виду разрыв Союза южноамериканских наций, а также неуважение действующих правительств Аргентины и Бразилии к торговому союзу МЕРКОСУР. Фернандес подчеркнул, что его политика будет заключаться в сплочении народов Южной Америки вне зависимости от идеологии. Этим целям были посвящены его недавние поездки в Боливию и Перу.

«[Президент Боливии] Эво Моралес, по моему мнению, является великим инициатором латиноамериканского единства», — сказал он.

В скором времени Альберто Фернандес отправится с визитом к еще одному представителю левого лагеря Латинской Америки — к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в Аргентине состоятся 27 октября. Праймериз в августе выиграли Альберто Фернандес и бывший президент Кристина Фернандес де Киршнер (кандидат на пост вице-президента). Ожидается, что в октябре они повторят успех.

Читайте ранее в этом сюжете: Аргентина ввела чрезвычайное продовольственное положение до 2022 года