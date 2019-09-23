Тегеран, , 12:56 — REGNUM Иранские власти освободили шведский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в Ормузском проливе летом 2019 года. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Читайте также: Владелец задержанного Ираном танкера назвал сроки освобождения судна

Представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что судебные разбирательства юридические процедуры по освобождению танкера завершены.

«Соответственно, были завершены работы по созданию условий, которые позволят освободить нефтяной танкер», — добавил Рабии.

При этом когда танкер фактически сможет выйти в море, не уточняется.

Также по теме: Иран отпустил часть экипажа арестованного танкера Stena Impero

Как сообщало ИА REGNUM, шедший под британским флагом танкер Stena Impero, который принадлежит шведской компании, был задержан силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 19 июля за нарушение правил международного морского права при прохождении через Ормузский пролив. Наблюдатели тогда связали арест судна с аналогичным инцидентом с задержанием иранского танкера в Гибралтарском проливе.

В начале сентября власти Ирана отпустили на свободу часть экипажа задержанного танкера.