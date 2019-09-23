Сеул, , 12:58 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду встретился с делегацией Атлантического совета, а также с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джеймсом Джонсом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, делегация Атлантического совета посетила Сеул для участия во Всемирном форуме знаний (World Knowledge Forum), который будет проходить в период с 25 по 27 сентября.

Известно, что стороны обсудили международную безопасность, а также договорились укрепить двусторонний союз. Также в рамках встречи министр обороны Южной Кореи отметил, что все усилия по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове были достигнуты благодаря союзу Сеула и Вашингтона.

В свою очередь, Джейм Джонс подчеркнул, что данная встреча предоставила возможность лучше понять ситуацию и оценить усилия США и Южной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова.