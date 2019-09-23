Киев, , 12:39 — REGNUM Закон об импичменте президента Украины подписан главой государства Владимиром Зеленским. Это следует из публикации на официальном портале Верховной рады.

Документ, впервые на Украине вводящий особую процедуру отстранения главы государства, «возвращён с подписью президента», говорится в сообщении. Законопроект был 10 сентября принят Радой во втором чтении и в целом.

Закон предусматривает создание в парламенте специальной временной следственной комиссии в течение 30 дней со дня инициирования импичмента. Комиссии отводится полгода, чтобы расследовать возможную госизмену или другие нарушения президента и представить итоги разбирательства парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об импичменте Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады Украины в конце августа 2019 года.

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