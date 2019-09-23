Денпасар, Индонезия, , 12:37 — REGNUM Посол Новой Зеландии в Индонезии Джонатан Остин был поражен развитием программы города Денпасар на острове Бали, в основе которой лежит культура, сообщает информационное агентства Antara.

«Я очень поражен творческим видением, которое применяется на каждом уровне развития города Денпасар. Это правильный шаг, предпринятый городской администрацией в деле сохранения традиций, культурного наследия и внесения культурного подхода в бюрократическую систему городского правительства», — заявил Джонатан Остин на встрече с мэром Денпасара Ида Багус Рай Дхармавиджая Мантрой на Бали.

«В Денпасаре я интересуюсь программами развития, которые заключаются в сотрудничестве между техническими достижениями и традиционной культурой. Мы готовы помочь и тесно сотрудничать с правительством Денпасара в создании сетей и улучшении стратегий развития», — добавил Джонатан Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет дружбы Индонезии и Новой Зеландии организовал в Джакарте форум под названием «Поддержание духа сотрудничества».

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Новая Зеландия провели форум для развития сотрудничества