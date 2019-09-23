Таллин, , 12:36 — REGNUM В 2019 году на территории Эстонии охотники застрелили 50 медведей, сообщает прибалтийское новостное агентство BNS. Охотничий сезон на медведей разрешён с 1 августа по 31 октября. Всего разрешён отстрел 63 животных. На этой неделе между эстонскими регионами будет разделено ещё семь разрешений на отстрел медведей.

Больше всего медведей отстрелено в Ида-Виру и Йыгева. Самая высокая популяция этих животных в восточной и центральной частях страны. В южной части и на островах их мало и в этих уездах охотиться на медведей запрещено.